Bakan Soylu Mardin'de kaza bölgesinde: 20 ölü | Video

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Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 15 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın ardından bir acı haber de Mardin'den geldi. Mardin'in Derik ilçesinde yoldan geçen TIR, freninin patlaması ile kazaya müdahale eden ekiplerin üzerine daldı. Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Kazada ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Kazayla ilgili iki şoför gözaltına alındı" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...