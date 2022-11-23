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OTOMATİK OYNAT
07:11
01:56
Bakan Soylu'dan A Haber'de deprem açıklaması "Alan taraması sürüyor" | Video 23.11.2022 | 06:11
03:38
00:49
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza | Video 23.11.2022 | 01:50
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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı | Video 23.11.2022 | 01:12
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Akü hırsızları yakalandı! | Video 22.11.2022 | 22:27
01:05
Multimedia sistemi değil, uyuşturucu zulası! | Video 22.11.2022 | 19:22
07:05
05:51
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 18:10
03:27
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 17:52
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Hilal Kaplan | Dünya Kupası artık gerçekten 'Dünya' kupası 22.11.2022 | 16:32
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Mehmet Barlas | Kara hârekatı kaçınılmaz 22.11.2022 | 16:28
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Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.