Bakan Tunç: "Siyasi soruşturma nitelemesi yanlış" | Video
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soruşturma devam ediyor. Siyasi zemine çekilmesi hukuk devleti ilkesine aykırı." ifadelerini kullandı.
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