Bakan Yanık'tan "Kayıp çocuklar" iddiasına yanıt: "Çocuklar bizim gözetimimizde, üçüncü kişiye teslim etmiyoruz" | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilimizde yıkımlara neden olurken enkaz altından çıkarılan bazı çocukların kaybolduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Refakatsiz çocukların ekiplerimiz dışında hiçbir şekilde başkasına teslim edilmesi söz konusu değil. Bir dezenformasyonun başladığını görüyoruz. Çocuklarına ulaşamayan aileler Bakanlığımızın herhangi bir birimine müracaat edebilirler" ifadelerini kullandı.
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