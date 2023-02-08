Video Haber Bakan Yanık'tan "Kayıp çocuklar" iddiasına yanıt: "Çocuklar bizim gözetimimizde, üçüncü kişiye teslim etmiyoruz" | Video
Bakan Yanık'tan

Bakan Yanık'tan "Kayıp çocuklar" iddiasına yanıt: "Çocuklar bizim gözetimimizde, üçüncü kişiye teslim etmiyoruz" | Video

08.02.2023 | 10:39

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilimizde yıkımlara neden olurken enkaz altından çıkarılan bazı çocukların kaybolduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Refakatsiz çocukların ekiplerimiz dışında hiçbir şekilde başkasına teslim edilmesi söz konusu değil. Bir dezenformasyonun başladığını görüyoruz. Çocuklarına ulaşamayan aileler Bakanlığımızın herhangi bir birimine müracaat edebilirler" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yanık’tan Kayıp çocuklar iddiasına yanıt: Çocuklar bizim gözetimimizde, üçüncü kişiye teslim etmiyoruz | Video 04:20
Bakan Yanık'tan "Kayıp çocuklar" iddiasına yanıt: "Çocuklar bizim gözetimimizde, üçüncü kişiye teslim etmiyoruz" | Video 08.02.2023 | 10:39
Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra otelin enkazında bir kadın sağ olarak çıkarıldı | Video 02:49
Kahramanmaraş'ta 52 saat sonra otelin enkazında bir kadın sağ olarak çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 09:20
7.7 büyüklüğündeki felaketin boyutu uydudan görüntülendi! | Video 00:50
7.7 büyüklüğündeki felaketin boyutu uydudan görüntülendi! | Video 08.02.2023 | 09:03
51 saat sonra kurtarılan Melisa’nın babasıyla duygusal buluşması: Gözyaşlarına boğuldu | Video 01:58
51 saat sonra kurtarılan Melisa'nın babasıyla duygusal buluşması: Gözyaşlarına boğuldu | Video 08.02.2023 | 08:43
Gaziantep’te yıkılan binanın enkazından 40 saat sonra gelen ’ikiz mutluluk’ | Video 01:31
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 40 saat sonra gelen 'ikiz mutluluk' | Video 08.02.2023 | 01:25
Bakanlardan ortak açıklamalar | Video 22:37
Bakanlardan ortak açıklamalar | Video 08.02.2023 | 00:36
İyilik zincirini, ne soğuk nede kar yağışı bozabildi! | Video 00:39
İyilik zincirini, ne soğuk nede kar yağışı bozabildi! | Video 08.02.2023 | 00:51
SON DAKİKA | 10 ilde OHAL kararı: Resmi Gazete’de yayımlandı | Video 00:51
SON DAKİKA | 10 ilde OHAL kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı | Video 08.02.2023 | 00:37
Küçükçekmece’de depremzedeler için 5 TIR yardım toplandı! | Video 00:28
Küçükçekmece’de depremzedeler için 5 TIR yardım toplandı! | Video 08.02.2023 | 00:30
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ilçenin kapılarını depremzedelere açtı | Video 02:52
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ilçenin kapılarını depremzedelere açtı | Video 07.02.2023 | 23:22
Maden işçileri Kahramanmaraş’ta 2 kişiyi 34 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı | Video 02:41
Maden işçileri Kahramanmaraş'ta 2 kişiyi 34 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı | Video 07.02.2023 | 22:59
İskenderun Limanı’ndaki yangın böyle görüntülendi | Video 03:12
İskenderun Limanı'ndaki yangın böyle görüntülendi | Video 07.02.2023 | 23:03
Bakan Akar ve Bakan Koca’dan ortak açıklama | Video 14:10
Bakan Akar ve Bakan Koca'dan ortak açıklama | Video 07.02.2023 | 22:38
Son Dakika: 7.7’lik felaket sonrası Bakan Koca son durumu açıkladı: 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti | Video 03:12
Son Dakika: 7.7'lik felaket sonrası Bakan Koca son durumu açıkladı: 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti | Video 07.02.2023 | 22:35
Arama yapıp dalga geçmişlerdi… Bir kişi daha gözaltına alındı | Video 00:58
Arama yapıp dalga geçmişlerdi… Bir kişi daha gözaltına alındı | Video 07.02.2023 | 22:20
Başkan Erdoğan’dan Milletvekili Taş’ın ailesine taziye | Video 01:21
Başkan Erdoğan'dan Milletvekili Taş'ın ailesine taziye | Video 07.02.2023 | 22:20
Bakırköy Adliyesi’nde silahlı çatışma | Video 00:33
Bakırköy Adliyesi'nde silahlı çatışma | Video 07.02.2023 | 21:34
DEPREM SON DAKİKA: Türkiye’yi ağlatan mucize! Depremin 41’inci saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ kurtarıldı! | Video 09:55
DEPREM SON DAKİKA: Türkiye’yi ağlatan mucize! Depremin 41’inci saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ kurtarıldı! | Video 07.02.2023 | 21:12
SON DAKİKA | THY duyurdu: Deprem bölgesinden dönüş seferleri ücretsiz olacak | Video 01:44
SON DAKİKA | THY duyurdu: Deprem bölgesinden dönüş seferleri ücretsiz olacak | Video 07.02.2023 | 21:18
Büyük çaba, inanılmaz kurtuluş...9 yaşındaki çocuk 28 saat sonra böyle kurtarıldı | Video 01:19
Büyük çaba, inanılmaz kurtuluş...9 yaşındaki çocuk 28 saat sonra böyle kurtarıldı | Video 07.02.2023 | 21:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA