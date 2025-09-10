Video Haber Bakan Yerlikaya: "53 FETÖ şüphelisi yakalandı" | Video
10.09.2025 | 08:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarla 53 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta son iki haftada FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlar ile 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yaptığı belirlendi. 53 şüpheliden 40'ı tutuklanırken diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
