Bakan Yerlikaya: “Gürz-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,"57 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 12 gündür devam eden “Gürz-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubunun yakalandığını açıkladı.
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, Örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.
Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. " (BC -
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