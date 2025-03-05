Bakan Yerlikaya: "HÜCRE-16 operasyonumuzda yakalan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da A.A.'nın elebaşılığı yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen HÜCRE-16 operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını duyurdu.
12'si tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 4'ünün işlemleri devam ediyor. Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin haklarında 'Suç İşlemek amacıyla Örgüt Kurmak, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından dolayı savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Operasyon sonucu 2 adet makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
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