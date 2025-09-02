Video Haber Bakan Yerlikaya: "İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik" | Video
02.09.2025 | 11:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 417,5 kg uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik operasyonlara devam ettiklerini belirtti. Bakan Yerlikaya İstanbul'un Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlar sonucu; 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirildiğini ve düzenlenen operasyonlarda 10 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
