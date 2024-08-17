Bakan Yumaklı'dan ülke genelinde çıkan yangınlar hakkında açıklama
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, canlı yayında ülke genelinde art arda çıkan yangınlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yunaklı yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek "72 yangının 69'u kontrol altında" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:42
Bakan Yumaklı'dan ülke genelinde çıkan yangınlar hakkında açıklama 17.08.2024 | 10:25
13:46
SON DAKİKA | Aydın Bozdoğan orman yangını bölgesinden CANLI YAYIN 17.08.2024 | 10:19
00:50
Aydın Bozdoğan orman yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor 17.08.2024 | 08:42
02:06
TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Can Atalay oturumunda vekiller arasında kavga 16.08.2024 | 14:57
06:06
İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki yangın evlere ulaştı! 16.08.2024 | 14:53
03:37
SON DAKİKA | İzmir'deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada 16.08.2024 | 14:49
01:57
Kuyu-16 operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 16.08.2024 | 12:03
07:41
03:35
Bakan Ersoy, Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi'ni tanıttı | Video 16.08.2024 | 10:44
00:40
01:26
Filistin'de işgalci zulmü 15.08.2024 | 21:52
14:56
Başkan Erdoğan: Mafyaymış, çeteymiş hiçbirine aman vermeyeceğiz 15.08.2024 | 20:33
17:54
Bakan Fidan duyurdu: Irak ile mutabakat zaptı imzalandı 15.08.2024 | 18:55
00:17
Kocaeli polisi, firari gaspçıları yakaladı 15.08.2024 | 17:45
12:24
45:36
17:19
01:34
00:27
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi 15.08.2024 | 11:50
00:30
Adana merkezli 4 ilde çete operasyonu: 15 şüpheli yakalandı | Video 15.08.2024 | 08:39