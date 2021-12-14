Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü! Görgü tanığı yaşananları anlattı! | Video
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Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.