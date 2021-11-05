Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, oğlunun yanına defnedildi | Video

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı | Video 05.11.2021 | 21:30
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Dün Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'dan üzen haber geldi. Ünlü şarkıcının pankreas kanserinden ölen annesi Hatice Akarsu (66), Bartın'ın Amasra ilçesinde oğlunun mezarının yanında toprağa verildi. İşte ayrıntılar...