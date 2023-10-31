Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Keşan istikametinden Edirne istikametine seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
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