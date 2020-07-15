Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da ulusa seslendi "Milletimizin yazdığı destan, sıradan bir hikaye değildir" | Video
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FETÖ'cü alçakların kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Yüzlerce vatandaşımızın şehit olduğu hain kalkmışma, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bastırılmış ve ülke FETÖ'cü hainlere bırakılmamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hain kalkışmanın 4. yıldönümünde ulusa seslendi.