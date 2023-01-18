Başkan Erdoğan: "2022 havacılıkta rekor kırdığımız bir yıl oldu" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havayolları Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Türkiye'nin 2022'de havacılıkta rekor kırdığını belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye havacılıkta parmakla gösterilen ülkeler arasında" dedi.
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