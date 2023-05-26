Başkan Erdoğan: "28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul’un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir.Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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