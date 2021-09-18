Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor | Video
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Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor | Video 18.09.2021 | 19:19
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İstanbul'da hafta sonu trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? | Video 18.09.2021 | 18:39
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CHP’li başkandan tepki çeken paylaşım | Video 18.09.2021 | 17:57
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 18.09.2021 | 17:25
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İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 18.09.2021 | 11:26
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Okan Müderrisoğlu | Yanlışla, çarpıtmayla, yalanla mücadele! 18.09.2021 | 13:11
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Hasan Basri Yalçın | Amerika nereye dönmüş? 18.09.2021 | 12:07
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Engin Ardıç | Kemal yıkıl karşımdan 18.09.2021 | 12:03
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Mehmet Barlas | Bambaşka bir Amerika 18.09.2021 | 12:00
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Google'dan KKTC bayrağına skandal sansür 18.09.2021 | 09:40
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Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Bilime de yazık ettiniz! 18.09.2021 | 09:34
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Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu | Video 18.09.2021 | 00:16
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Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısı için yarın ABD'ye gidecek. İşte detaylar...