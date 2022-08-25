Video Haber Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video
Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti!

Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video

25.08.2022 | 15:24

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu. Ahlat'tan dünyaya mesaj veren Başkan Erdoğan, "Dün Fırat Kalkanı Harekatımızın 6. yıl dönümüydü. Şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan her askerimize şükranlarımı sunuyorum. Halen orada olan tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Oraları güvence altına alıncaya kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

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