Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
22:19
Başkan Erdoğan Ahlat'tan dünyaya ilan etti! "Mücadelemiz bitmeyecek" | Video 25.08.2022 | 15:24
03:10
Mehmet Barlas | 6'lı masanın kaderi HDP'nin elinde 25.08.2022 | 15:18
03:17
01:39
F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 25.08.2022 | 09:06
01:31
00:52
01:41
Başkan Erdoğan, Malatyalı şehidin annesi ile görüştü | Video 24.08.2022 | 19:39
02:17
İzmir'de sağanak yağış | Video 24.08.2022 | 18:32
00:20
00:50
Asker eğlencesinde yol kapatanlar yakalandı | Video 24.08.2022 | 18:01
01:46
00:12
Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kamerada | Video 24.08.2022 | 17:40
03:38
Salih Tuna | Hadi gidin yatın 24.08.2022 | 16:17
03:09
Hilal Kaplan | Mansur Yavaş mı, Kılıçdaroğlu mu? | Video 24.08.2022 | 16:12
04:41
Melih Altınok | Ne üst aklı Allah aşkına! 24.08.2022 | 15:58
13:19
05:39
02:31
Mehmet Barlas | Amerika'dan TÜSİAD'a uyarı geldi 24.08.2022 | 15:12
22:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu. Ahlat'tan dünyaya mesaj veren Başkan Erdoğan, "Dün Fırat Kalkanı Harekatımızın 6. yıl dönümüydü. Şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan her askerimize şükranlarımı sunuyorum. Halen orada olan tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Oraları güvence altına alıncaya kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.