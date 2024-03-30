Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, burada orucunu açarak İstanbullularla bir araya geldi.
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