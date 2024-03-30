Video Haber Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda etti
Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda etti

Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda etti

30.03.2024 | 20:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, burada orucunu açarak İstanbullularla bir araya geldi.

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