Başkan Erdoğan BBP Lideri Destici ile görüştü! İşte kritik görüşmenin perde arkası | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Erdoğan ve Destici görüşmesi saat 14.00'te başladı ve 1 saatten fazla sürdü. Görüşmede kamuoyundaki güncel konuların ele alındığı belirtildi. Asgari ücret, emekli ikramiyeleri, hal yasası gibi konularla birlikte 2023 seçimlerine yönelik ittifakın güçlendirilmesi vurgulandı.