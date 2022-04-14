Video Haber Başkan Erdoğan BBP Lideri Destici ile görüştü! İşte kritik görüşmenin perde arkası | Video
Başkan Erdoğan BBP Lideri Destici ile görüştü! İşte kritik görüşmenin perde arkası | Video

Başkan Erdoğan BBP Lideri Destici ile görüştü! İşte kritik görüşmenin perde arkası | Video

14.04.2022 | 16:07

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Erdoğan ve Destici görüşmesi saat 14.00'te başladı ve 1 saatten fazla sürdü. Görüşmede kamuoyundaki güncel konuların ele alındığı belirtildi. Asgari ücret, emekli ikramiyeleri, hal yasası gibi konularla birlikte 2023 seçimlerine yönelik ittifakın güçlendirilmesi vurgulandı.

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