Başkan Erdoğan: "Belediye başkan adaylarımızı pazar günü açıklayacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Ankara başta olmak üzere AK Parti belediye başkan adaylarının pazar günü açıklanacağını belirtti. Öte yandan İsrail'in Lahey'de yargılanmasına da değinen Başkan Erdoğan, "İsrail kimi aldatacak ya? Bir defa, Netanyahu'nun artık kaçacak deliği yok, savunacak hiçbir imkanı yok." ifadelerini kullandı.