Video Haber Başkan Erdoğan cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kıldı | Video
Başkan Erdoğan cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kıldı | Video

Başkan Erdoğan cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kıldı | Video

07.07.2023 | 15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy bir araya gelecek.

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İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Üsküdar'daki konutundan çıkarak Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki programına katılmak üzere camiden ayrıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek, heyetlerarası görüşmenin ardından da iki lider basın mensuplarının karşısına geçecek.

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