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Başkan Erdoğan Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi | Video 23.09.2022 | 18:20
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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da “Organ Ticareti” baskını | Video 23.09.2022 | 17:41
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Dilek Güngör | Eski ve yeni Türkiye... 23.09.2022 | 16:26
03:58
Melih Altınok | Ümit Özdağ atıyor Yunanistan tutuyor 23.09.2022 | 16:23
04:02
Mehmet Barlas | ABD'de Erdoğan'ın diplomasi rüzgarı 23.09.2022 | 16:20
05:00
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
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Okan Müderrisoğlu | Hedef "Erdoğan'ın Âsa'sı!" 22.09.2022 | 12:38
04:01
Mahmut Övür | HDP artık masada 22.09.2022 | 12:34
03:34
Mehmet Barlas | Rusya, Ukrayna'daki savaşı çok tehlikeli bir aşamaya taşıdı 22.09.2022 | 10:10
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Hasan Basri Yalçın | Erdoğan, BM'de umut aşıladı 22.09.2022 | 10:06
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Bahçeli klasik otomobili ile Ankara turu attı | Video 22.09.2022 | 09:48
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Rusya, 5’i İngiliz 10 savaş esirini serbest bıraktı | Video 22.09.2022 | 00:25
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Marmaris’teki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor | Video 21.09.2022 | 22:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantının gündeminde Mir Kart ile ilgili atılacak adımlar yer alıyor.