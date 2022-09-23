Video Haber Başkan Erdoğan Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi | Video
Başkan Erdoğan Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi | Video

23.09.2022 | 18:20

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantının gündeminde Mir Kart ile ilgili atılacak adımlar yer alıyor.

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