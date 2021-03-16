Başkan Erdoğan: "Elektrikli araçta en büyük üretim merkezi Türkiye olacak" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, bilim insanlarına çağrıda bulundu, "Yerli ve yabancı bilim insanlarını ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum." dedi. Erdoğan, yerli otomobil üretim çalışmalarına değindi, "Türkiye'nin otomobili projesi tüm hızı ile devam ediyor" diye konuştu.