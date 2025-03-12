Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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