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Başkan Erdoğan, gençlere eşlik etti: Beraber yürüdük biz bu yollarda | Video 25.12.2021 | 21:38
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Korkunç cinayet! İş arkadaşını İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömdü | Video 25.12.2021 | 21:41
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Arjantin’deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu | Video 25.12.2021 | 21:09
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İstanbul Havalimanında 4 bin tıbbi canlı ele geçirildi | Video 25.12.2021 | 18:05
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Başkan Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu | Video 25.12.2021 | 16:53
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Başkan Erdoğan'dan İBB'ye pankart tepkisi | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan: "Kurun seviyesini şartlar ve imkanlar belirler" | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "bedava elektrik" tepkisi | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 25.12.2021 | 15:41
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Dürüst değilsin" | Video 25.12.2021 | 15:26
Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri için şehri ziyaret eden Başkan Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Gaziantep’e kazandırdığı ve Güneydoğu’nun en büyüğü olan Kongre ve Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı. Başkan Erdoğan açılışta piyano çalan çocukları dinledikten sonra koro ekibiyle birlikte ‘Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda’ şarkısını söyledi.