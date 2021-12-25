Başkan Erdoğan, gençlere eşlik etti: Beraber yürüdük biz bu yollarda | Video

Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri için şehri ziyaret eden Başkan Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Gaziantep’e kazandırdığı ve Güneydoğu’nun en büyüğü olan Kongre ve Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı. Başkan Erdoğan açılışta piyano çalan çocukları dinledikten sonra koro ekibiyle birlikte ‘Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda’ şarkısını söyledi.