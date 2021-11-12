Video Haber Başkan Erdoğan ile liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda | Video
Başkan Erdoğan ile liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda | Video

Başkan Erdoğan ile liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda | Video

12.11.2021 | 14:28

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Başkan Erdoğan ile Türk Konseyi üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitti.

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Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de eşlik etti.

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