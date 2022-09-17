Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin'in kol kola yürüdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde toplantıya gidişleri esnasında kol kola yürüdükleri anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...