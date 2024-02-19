Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i Ankara'da resmi törenle karşıladı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimleri kazandıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı.
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