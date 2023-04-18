Başkan Erdoğan ilk mitingini Afyonkarahisar'da yaptı. "TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk seçim mitingini AK Parti’nin 2001 yılında temellerinin atıldığı Afyonkarahisar’da gerçekleştirdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakiplerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bunu yapan kim, emperyalistlerin tetikçileri ile yol yürüyen kişi." dedi. Afyonkarahisar halkına seslenen Erdoğan, "Evlatlarınızın istikbalini, ülkenin geleceğini kime emanet edeceksiniz? Kandil ile iş birliği yapan Bay Bay Kemal'e mi?" ifadelerini kullandı.