Başkan Erdoğan, 'Muğla Gençlik Buluşması' programında gençlerle bir araya geldi | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine göndermede bulunarak, "Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok" ifadelerini kullandı.
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