Başkan Erdoğan: "Piyasayı manipüle etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Daha kararlı duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:45
18:41
06:57
00:25
04:51
Bakan Işıkhan, Ocak 2024 memur zamları için rakam verdi | Video 22.12.2023 | 09:54
12:04
Bakan Işıkhan'dan Meclis'te asgari ücret açıklaması | Video 22.12.2023 | 08:43
01:03
‘Kahramanlar-34’ operasyonunda 304 şahıs yakalandı | Video 22.12.2023 | 08:51
00:55
16:47
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklamalar 21.12.2023 | 20:24
00:15
Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi 21.12.2023 | 18:14
00:14
HDP- DEM Parti'den TBMM kürsüsünde hadsizlik! "Öcalan'a özgürlük" istedi 21.12.2023 | 18:10
00:14
01:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gençlerle buluştu | Video 21.12.2023 | 16:35
11:06
MSB: "Bu yıl 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 21.12.2023 | 12:28
02:19
03:15
Merkez Bankası faizi 42,5'e yükseltti | Video 21.12.2023 | 14:06
00:36
00:45
04:04
02:10
İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi 20.12.2023 | 22:32