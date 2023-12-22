Başkan Erdoğan: "Piyasayı manipüle etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Daha kararlı duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.