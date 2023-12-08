Başkan Erdoğan: "Postallı medya mensuplarını unutmayacağız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Türk demokrasisi ne zaman riske girse hemen vesayetçilerin tetikçiliğine soyunan postallı medya mensuplarını da asla unutmayacağız.Muhtar bile olamaz manşetinden 411 el kaosa kalktı provokasyonuna kadar nice medya operasyonunun hedefi haline getirildik. Ama bunların hiç birine boyun eğmedik. Yıldırma girişimleri karşısında asla geri adım atmadık. Her zaman söylediğim gibi bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. " ifadelerini kullandı.
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