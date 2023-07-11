Video Haber Başkan Erdoğan, Rishi Sunak ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan, Rishi Sunak ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Rishi Sunak ile görüştü | Video

11.07.2023 | 13:30

Tüm dünya Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'ne kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken bugün ise ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Edinilen son dakika habere göre Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

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