Video Haber Başkan Erdoğan: "Sivil anayasa kahraman milletimize karşı borcumuzdur! İlk 4 madde ile ilgili bir tartışma yok" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Sivil anayasa kahraman milletimize karşı borcumuzdur! İlk 4 madde ile ilgili bir tartışma yok" | Video

18.09.2024 | 15:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa ile ilgili önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Darbe mahsulü anayasanın Türk demokrasisine yakışmadığını çok iyi biliyoruz. Siviller eliyle yapılmış bir sivil anayasa kahraman milletimize karşı borcumuzdur. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizimle ilgili herhangi bir tartışma yoktur. Partimizin bu konudaki tutumu gayet açıktır."

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Sivil anayasa kahraman milletimize karşı borcumuzdur! İlk 4 madde ile ilgili bir tartışma yok | Video 35:44
Başkan Erdoğan: "Sivil anayasa kahraman milletimize karşı borcumuzdur! İlk 4 madde ile ilgili bir tartışma yok" | Video 18.09.2024 | 15:46
44 ilde uyuşturucuya yönelik Narkoçelik-39 operasyonları: 293 şüpheli yakalandı | Video 02:02
44 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-39” operasyonları: 293 şüpheli yakalandı | Video 18.09.2024 | 08:19
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail savaşı yaymak istiyor 07:05
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail savaşı yaymak istiyor 17.09.2024 | 23:39
Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı! 01:48
Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı! 17.09.2024 | 21:36
Uyuşturucu imalathanesine baskın 2 gözaltı 00:08
Uyuşturucu imalathanesine baskın 2 gözaltı 17.09.2024 | 20:06
Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evi didik didik edildi 02:49
Narin cinayetinde çember daralıyor! Köyde hareketli dakikalar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi didik didik edildi 17.09.2024 | 19:37
Dilan Çıtak Tatlıses’ten uçakta pes dedirten hareket: Kara listeye alındı! 01:25
Dilan Çıtak Tatlıses'ten uçakta pes dedirten hareket: Kara listeye alındı! 17.09.2024 | 18:25
İsrail’in taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı 05:27
İsrail’in taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı 17.09.2024 | 17:44
SON DAKİKA: Narin Güran’ın yengesi Hediye Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! ’Yeni telefon’ detayı şoke etti! | Video 22:59
SON DAKİKA: Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Yeni telefon' detayı şoke etti! | Video 17.09.2024 | 15:26
Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Küçük kızı zehirlemiş olabilirler mi? Yengeye tutuklama talebi! | Video 15:28
Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Küçük kızı zehirlemiş olabilirler mi? Yengeye tutuklama talebi! | Video 17.09.2024 | 14:25
FETÖ’cü teröristler Muğla’dan tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı 01:16
FETÖ’cü teröristler Muğla’dan tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı 17.09.2024 | 13:35
İstanbul’da DEAŞ ve El-Kaide’ye para aktaran 5 şüpheli yakalandı | Video 01:11
İstanbul’da DEAŞ ve El-Kaide'ye para aktaran 5 şüpheli yakalandı | Video 17.09.2024 | 12:17
Diyarbakır’da ’kırmızı’ ve ’gri’ kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:50
Diyarbakır'da 'kırmızı' ve 'gri' kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 17.09.2024 | 09:47
Milli Savunma Bakanı Güler: Terör örgütünün belini kırdık | Video 01:09
Milli Savunma Bakanı Güler: "Terör örgütünün belini kırdık" | Video 17.09.2024 | 09:12
Diyarbakır’da düzenlenen Gürz-14 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01:10
Diyarbakır'da düzenlenen "Gürz-14" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 17.09.2024 | 08:49
Son dakika: Terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz böyle hale getirildi 01:21
Son dakika: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz böyle hale getirildi 17.09.2024 | 08:30
İzmir’de minibüs şoförünü silahla öldürmüştü! Katil zanlısından pes dedirten ifade 02:40
İzmir'de minibüs şoförünü silahla öldürmüştü! Katil zanlısından "pes" dedirten ifade 16.09.2024 | 20:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar 33:09
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 16.09.2024 | 18:21
Özgür Özel’den şehit Ayşenur’un cenazesinde Ben niye konuşmadım kavgası! 00:49
Özgür Özel'den şehit Ayşenur'un cenazesinde "Ben niye konuşmadım" kavgası! 14.09.2024 | 21:46
Başkan Erdoğan’dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programından önemli açıklamalar 26:09
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programından önemli açıklamalar 14.09.2024 | 19:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA