Başkan Erdoğan: "Sivil anayasa kahraman milletimize karşı borcumuzdur! İlk 4 madde ile ilgili bir tartışma yok" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa ile ilgili önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Darbe mahsulü anayasanın Türk demokrasisine yakışmadığını çok iyi biliyoruz. Siviller eliyle yapılmış bir sivil anayasa kahraman milletimize karşı borcumuzdur. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizimle ilgili herhangi bir tartışma yoktur. Partimizin bu konudaki tutumu gayet açıktır."
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