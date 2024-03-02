Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
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