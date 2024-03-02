Video Haber Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi | Video
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi | Video

02.03.2024 | 15:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

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