Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci ilerliyor" | Video

Cuma namazı çıkışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.Türkiye dipdiri ayaktadır. Dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. Ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin şu anda her şeyidir." dedi.