Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci ilerliyor" | Video
Cuma namazı çıkışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.Türkiye dipdiri ayaktadır. Dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. Ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin şu anda her şeyidir." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:50
Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci ilerliyor" | Video 04.04.2025 | 15:16
01:36
04:09
03:42
Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı | Video 04.04.2025 | 11:56
05:09
Altında alım fırsatı oluşacak mı? Borsa hangi yönde seyredecek? | Video 04.04.2025 | 09:20
00:12
07:56
Yavuz Donat | Ateşle oynama 03.04.2025 | 16:56
04:25
Mahmut Övür | CHP kurultayı boykot edilirse... 03.04.2025 | 16:55
02:55
Haşmet Babaoğlu | CHP tabanı bir süreliğine partisini boykot etsin! 03.04.2025 | 16:53
04:49
Bercan Tutar | Türkiye ve 'Yeni Yalta Düzeni' 03.04.2025 | 16:50
04:54
Özlem Doğaner | Neyi boykot ediyorsunuz? 03.04.2025 | 16:45
03:08
Dilek Güngör | Aklıselime davet! 03.04.2025 | 16:41
02:55
Okan Müderrisoğlu | Boykot ve FETÖ yöntemleri 03.04.2025 | 16:39
04:30
Salih Tuna | Volkan Konak, ölüm ve Netanyahu'nun alkışı 03.04.2025 | 16:36
00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
01:49
09:51
Hulusi Akar, Sarıyer'de esnafı ziyaret etti, alışveriş yaptı | Video 03.04.2025 | 09:15
01:30
07:21
Yavuz Donat | Hoş geldin nisan 02.04.2025 | 15:51
03:05
Dilek Güngör | Trol ağı-yasa dışı bahis ilişkisi… 02.04.2025 | 15:49