Başkan Erdoğan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.