Video Haber Başkan Erdoğan Türkevi'nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı | Video
Başkan Erdoğan Türkevi'nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı | Video

Başkan Erdoğan Türkevi'nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı | Video

22.09.2024 | 09:31

Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Başkan Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kuruluna katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte New York John F. Kenndy havalimanına indi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve NewYorkBaşkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, havalimanında karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de zirve kapsamında ABD'ye geldi. New York'a gelen Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu süresince hem Birleşmiş Milletler görüşmelerini yapacak hem de ikili temaslarda bulunacak.

Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen Türk vatandaşları New York Manhattan bölgesinde bulunan Türkevi'nin önünde toplandı. Başkan Erdoğan vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.

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