Video Haber Başkan Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne video mesajla seslendi
Başkan Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne video mesajla seslendi

Başkan Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne video mesajla seslendi

20.01.2024 | 14:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, “Sizlerden bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir. Bu konuda Uluslararası Demokratlar Birliği'nin gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğinden şüphe duymuyorum" dedi.

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