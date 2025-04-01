Başkan Erdoğan, yol arkadaşı Burhan Abiş’in cenazesine katılıyor | Video

AK Parti’nin kurucularından ve eski Ulaşlı Belde Belediyesi Başkanı Burhan Abiş, 79 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, uzun yıllar birlikte siyaset yaptığı Abiş’in cenaze törenine katılmak üzere Kocaeli’ye geleceği öğrenildi.