Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kalkınmasına ve büyümesine emek veren ve alın teri döken bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.