Başkan Erdoğan'dan Anayasa düzenlemesi mesajı: Güçlü aile güçlü millet demek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te 'Kadınlarla Büyük Türkiye' programında konuştu. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında önemli açıklama ve değerlendirmelerde bulundu. Anayasa düzenlemesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan "Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Muhalefet bundan endişe etmiş. Bunda korkulacak bir şey yok. Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz" dedi.