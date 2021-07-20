Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası Kabil mesajı | Video

Bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de namaz sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: Daha sonra bu emperyal güçler tekrar Afgansitan'a girdiler ve 20 yıldır oradalar. Biz de Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık." (Kabil Havalimanı'nın güvenliği) Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de namaz sonrası önemli açıklamalarda bulundu



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47'inci yıldönümünü aynı zamanda kutlayacağız. İki bayramı bir arada kutlama fırsatı buluyoruz. Bununla birlikte de biliyorsunuz toplu açılışlarımız var. Bununla birlikte de Kuzey Kıbrısımıza ciddi bir canlılık getirme fırsatını bulacağız.



Sorunsuz bir dönem, sorunsuz bir zaman insanlığın yaşamı boyunca olmamıştır. Ve olmayacaktır. Bunu bir defa böyle bilmemiz lazım. Tabi bu sorunlar karşısında çözümlerimiz ne olacak? Nasıl çözümler üreteceğiz? Dikkat edilirse egemen güçler, emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Bundan önce de yine Afganistan'da nice sorunlar yaşadık. Ve Afgan halkı dirayetiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi. Ve bu mücadeleden de zaferle çıktı.

Daha sonra tekrar bu emperyal güçler malum Afganistan'a girdiler, 20 yılı aşkın zamandır oradalar. Biz de bu bütün emperyal güçler karşısında Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık. Orada onlarla beraber öncelikli olarak da Kabil Havaalanı'nın korunmasını, bunun yanında insani noktada Afgan halkına her türlü desteği verme mücadelemizi sürdürdük.

KABİL HAVAALANI'NIN GÜVENLİĞİ

Şimdi yeni bir dönem var. Üç ana otorite burada görülüyor. NATO, Amerika ve bunun yanında da Türkiye. Ve bizden şu anda Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil HAvaalanı'nın bizim tarafımızdan zaten 20 yıldır işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler.

Biz şu anda buna olumlu bakıyoruz. Ama olumlu bakarken tabi Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var. Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Hangi gücü varsa bunları Türkiye'ye devredecek. Bir diğeri de tabi burada bu süreç içerisinde çok ciddi mali noktada, idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz.

Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban ile de bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri rahatça yapması lazım. Doha'dan oraya akan bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum."