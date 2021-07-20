Video Haber Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası Kabil mesajı | Video

Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası Kabil mesajı | Video

Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası Kabil mesajı | Video
20.07.2021 | 08:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası Kabil mesajı | Video 10:01
Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası Kabil mesajı | Video 20.07.2021 | 08:44
Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı | Video 03:34
Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı | Video 19.07.2021 | 23:39
Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı | Video 00:24
Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı | Video 19.07.2021 | 23:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti | Video 01:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti | Video 19.07.2021 | 21:52
Biden söyledi, Başkan Savaş doğruladı | Video 01:55
Biden söyledi, Başkan Savaş doğruladı | Video 19.07.2021 | 20:35
Son dakika: Bağdat'ta patlama: 22 kişi hayatını kaybetti | Video 01:52
Son dakika: Bağdat'ta patlama: 22 kişi hayatını kaybetti | Video 19.07.2021 | 20:13
Son dakika: 19 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 03:08
Son dakika: 19 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 19.07.2021 | 20:06
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti | Video 02:40
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti | Video 19.07.2021 | 20:03
Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Rize'de sel bölgesinde helikopterle havadan incelemelerde bulundu | Video 02:19
Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Rize'de sel bölgesinde helikopterle havadan incelemelerde bulundu | Video 19.07.2021 | 18:46
Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 04:22
Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video 19.07.2021 | 18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’de sevgi seli | Video 03:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’de sevgi seli | Video 19.07.2021 | 18:19
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan KKTC’de tarihi açıklamalar | Video 25:54
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan KKTC’de tarihi açıklamalar | Video 19.07.2021 | 17:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu: KKTC'ye yeni Külliye binası müjdesi | Video 04:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu: KKTC'ye yeni Külliye binası müjdesi | Video 19.07.2021 | 18:03
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'ne geldi 03:10
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'ne geldi 19.07.2021 | 17:09
Hilal Kaplan | Ömer Halisdemir’i de mi protesto edecektiniz? 03:38
Hilal Kaplan | Ömer Halisdemir’i de mi protesto edecektiniz? 19.07.2021 | 15:41
Haşmet Babaoğlu | Hatırlatayım dedim... 02:51
Haşmet Babaoğlu | Hatırlatayım dedim... 19.07.2021 | 15:35
Hasan Basri Yalçın | HDP ne istiyor? 03:17
Hasan Basri Yalçın | HDP ne istiyor? 19.07.2021 | 15:27
KKTC, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video 02:31
KKTC, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video 19.07.2021 | 15:07
Başkan Erdoğan'dan maske ve aşı çağrısı Taviz vermeyelim | Video 02:40
Başkan Erdoğan'dan maske ve aşı çağrısı "Taviz vermeyelim" | Video 19.07.2021 | 14:07
Başkan Erdoğan, KKTC'de vereceği müjde hakkında konuştu | Video 00:36
Başkan Erdoğan, KKTC'de vereceği müjde hakkında konuştu | Video 19.07.2021 | 14:04

Bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de namaz sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: Daha sonra bu emperyal güçler tekrar Afgansitan'a girdiler ve 20 yıldır oradalar. Biz de Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık." (Kabil Havalimanı'nın güvenliği) Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de namaz sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47'inci yıldönümünü aynı zamanda kutlayacağız. İki bayramı bir arada kutlama fırsatı buluyoruz. Bununla birlikte de biliyorsunuz toplu açılışlarımız var. Bununla birlikte de Kuzey Kıbrısımıza ciddi bir canlılık getirme fırsatını bulacağız.

Sorunsuz bir dönem, sorunsuz bir zaman insanlığın yaşamı boyunca olmamıştır. Ve olmayacaktır. Bunu bir defa böyle bilmemiz lazım. Tabi bu sorunlar karşısında çözümlerimiz ne olacak? Nasıl çözümler üreteceğiz? Dikkat edilirse egemen güçler, emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Bundan önce de yine Afganistan'da nice sorunlar yaşadık. Ve Afgan halkı dirayetiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi. Ve bu mücadeleden de zaferle çıktı.

Daha sonra tekrar bu emperyal güçler malum Afganistan'a girdiler, 20 yılı aşkın zamandır oradalar. Biz de bu bütün emperyal güçler karşısında Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık. Orada onlarla beraber öncelikli olarak da Kabil Havaalanı'nın korunmasını, bunun yanında insani noktada Afgan halkına her türlü desteği verme mücadelemizi sürdürdük.

KABİL HAVAALANI'NIN GÜVENLİĞİ
Şimdi yeni bir dönem var. Üç ana otorite burada görülüyor. NATO, Amerika ve bunun yanında da Türkiye. Ve bizden şu anda Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil HAvaalanı'nın bizim tarafımızdan zaten 20 yıldır işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler.

Biz şu anda buna olumlu bakıyoruz. Ama olumlu bakarken tabi Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var. Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Hangi gücü varsa bunları Türkiye'ye devredecek. Bir diğeri de tabi burada bu süreç içerisinde çok ciddi mali noktada, idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz.

Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban ile de bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri rahatça yapması lazım. Doha'dan oraya akan bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA