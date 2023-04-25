Başkan Erdoğan'dan Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Devletin tam kadro olarak deprem bölgesinde olduğunu açıklayan Başkan Erdoğan, Depremzedeler için yapılan konutların da 1 yıl içerisinde teslim edileceğini duyurdu.