Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı! "Enflasyon düştükçe işçiye emekliye yansıtacağız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Ekonomide göstergelerin iyi olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Enflasyon düştükçe, ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın." ifadelerini kullandı.
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