Başkan Erdoğan'dan engelli sporculara destek "Sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında Türkiye'nin 81 iline 27 bin spor malzemesi gönderileceğini belirtti. Erdoğan öte yandan engelli sporculara ve vatandaşlara yönelik "Biz sizi yalnız bırakmayacağız ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.