Başkan Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi! "Haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur" | Video

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi ve büyük zammı müjdeleyen açıklamasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde de memur zammı için geldi. Memura ek zam geliyor. Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.