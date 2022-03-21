Başkan Erdoğan'dan Metaverse Forumu'nda Silikon Vadisi açıklaması | Video

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Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Metaverse Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dünya ülkelerinin birlikte karar alarak dijital bir hukuk düzeni kurması gerektiğini söyledi. Erdoğan, kartelleşen sosyal medya şirketlerine karşı Türkiye'nin kendi yolunu da çizmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, "Ülkemizin potansiyeli kendi silikon vadisini oluşturabilecek düzeydedir. Çalışmalara kaynak ayıracak girişimcilere ihtiyaç var." dedi.