Video Haber Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

03.11.2025 | 18:26

Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.11.2025 | 18:26
İstanbul’da Gazze zirvesi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar 13:22
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar 03.11.2025 | 18:19
İstanbul’daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 00:45
İstanbul'daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 03.11.2025 | 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye destek programını başlatıyoruz 24:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz 03.11.2025 | 12:03
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! Murat Kurum Bey Mahallesi kuruluyor | Video 00:40
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! "Murat Kurum Bey Mahallesi" kuruluyor | Video 03.11.2025 | 11:49
Milli uydu FERGANİ FGN-100-D2 uzayda | Video 02:22
Milli uydu "FERGANİ FGN-100-D2" uzayda | Video 03.11.2025 | 11:12
Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02:04
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02.11.2025 | 14:07
Bakan Işıkhan, İsveç’te ’Göçün 60. Yılı’ programına katıldı | Video 05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: İstanbul’da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz! | Video 21:48
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "İstanbul'da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz!" | Video 01.11.2025 | 16:18
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
Başkan Erdoğan: İsrail’in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor | Video 26:20
Başkan Erdoğan: "İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor" | Video 31.10.2025 | 16:05
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ağrı’da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik | Video 00:53
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik" | Video 31.10.2025 | 11:59
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:40
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 31.10.2025 | 09:22
Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi’nde detaylar belli oldu | Video 00:52
Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi’nde detaylar belli oldu | Video 31.10.2025 | 09:23
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 01:14
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 30.10.2025 | 22:31
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 11:08
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 30.10.2025 | 18:36
Son Dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara’da: İş birliğimiz, Avrupa’nın güvenliği için vazgeçilmezdir | Video 37:13
Son Dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara'da: "İş birliğimiz, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir" | Video 30.10.2025 | 16:29
Almanya Başbakanı Merz Ankara’da | Video 09:36
Almanya Başbakanı Merz Ankara'da | Video 30.10.2025 | 14:16
Bakan Tekin: Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına egemen olacağına inanıyorum | Video 08:48
Bakan Tekin: "Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına egemen olacağına inanıyorum" | Video 30.10.2025 | 12:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY