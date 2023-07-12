Başkan Erdoğan'dan provokatif soruya tokat gibi cevap | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İsveç'in NATO'ya üyeliğinden Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine kadar pek çok konuya dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Başkan Erdoğan, bir gazetecinin provokatif sorusuna ise "Görüyorum ki Türkiye'yi tanımıyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdi.
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